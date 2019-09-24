Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты

Новости спорта:Мадридский Реал претендует на лидера атаки ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может будущим летом пополнить ряды мадридского Реала. Об этом сообщают ряд авторитетных зарубежных изданий.

Реал этим летом интересовался персоной Мбаппе, но ПСЖ пока не желает отпускать своего главного лидера. Помимо Мбаппе этим летом Реал проявлял интерес и к Неймару, но бразильский форвард твердо решил, что хочет перейти в Барселону.

Мбаппе и Реал связывают уже давно. Мадридский клуб проявлял предметный интерес к молодому форварду еще когда тот защищал цвета Монако, но тогда борьбу за француза выиграл ПСЖ.

Кроме того, Килиана в Реале очень хочет видеть наставник "сливочных" Зинедин Зидан и сами фанаты клуба. Летом "королевский" клуб подписал звезду Челси и сборной Бельгии Эдена Азара и во время презентации бельгийского вингера на "Сантьяго Бернабеу" болельщики кричали "хотим Мбаппе".

Флорентино Перес в недавнем интервью также подтвердил, что Реал очень заинтересован в трансфере Килиана Мбаппе и сделает все возможное, чтобы подписать нападающего. Проблемой является то, что ПСЖ не очень заинтересован отпускать своего лидера и мадридскому клубу придется выложить солидную сумму за победителя чемпионата мира 2018.

Ориентировочная сумма трансфера Мбаппе в Реал может составить около 250 миллионов евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола. В принципе, Реал может себе позволить потратить такую сумму и фанаты клуба не станут критиковать руководство за такой ход.

Помимо мадридского Реала, к слову, интерес к нападающему сборной Франции проявляет также каталонская Барселона, которая считает приобретение Мбаппе более оптимальным вариантом для клуба, нежели Неймар. Будущее Мбаппе в его руках, посмотрим к какому испанскому гранду примкнет французский вундеркинд. Но в том, что Мбаппе покинет будущим летом ПСЖ уже не сомневается практически никто.