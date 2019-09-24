Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты

Смотрите фото (5)
Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты
17:21 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Реал претендует на лидера атаки ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может будущим летом пополнить ряды мадридского Реала. Об этом сообщают ряд авторитетных зарубежных изданий.

Реал этим летом интересовался персоной Мбаппе, но ПСЖ пока не желает отпускать своего главного лидера. Помимо Мбаппе этим летом Реал проявлял интерес и к Неймару, но бразильский форвард твердо решил, что хочет перейти в Барселону. 

Мбаппе и Реал связывают уже давно. Мадридский клуб проявлял предметный интерес к молодому форварду еще когда тот защищал цвета Монако, но тогда борьбу за француза выиграл ПСЖ. 

Кроме того, Килиана в Реале очень хочет видеть наставник "сливочных" Зинедин Зидан и сами фанаты клуба. Летом "королевский" клуб подписал звезду Челси и сборной Бельгии Эдена Азара и во время презентации бельгийского вингера на "Сантьяго Бернабеу" болельщики кричали "хотим Мбаппе". 

Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры

Флорентино Перес в недавнем интервью также подтвердил, что Реал очень заинтересован в трансфере Килиана Мбаппе и сделает все возможное, чтобы подписать нападающего. Проблемой является то, что ПСЖ не очень заинтересован отпускать своего лидера и мадридскому клубу придется выложить солидную сумму за победителя чемпионата мира 2018. 

Назван лучший тренер года по версии ФИФА

Ориентировочная сумма трансфера Мбаппе в Реал может составить около 250 миллионов евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола. В принципе, Реал может себе позволить потратить такую сумму и фанаты клуба не станут критиковать руководство за такой ход. 

Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года

Помимо мадридского Реала, к слову, интерес к нападающему сборной Франции проявляет также каталонская Барселона, которая считает приобретение Мбаппе более оптимальным вариантом для клуба, нежели Неймар. Будущее Мбаппе в его руках, посмотрим к какому испанскому гранду примкнет французский вундеркинд. Но в том, что Мбаппе покинет будущим летом ПСЖ уже не сомневается практически никто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь