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Понедельник, 23.09.2019
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Назван лучший тренер года по версии ФИФА

Назван лучший тренер года по версии ФИФА
22:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп получил престижную награду от ФИФА.

Лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Также на награду претендовали наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

 

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице.

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В нынешнем сезоне «Ливерпуль» в стартовых шести турах чемпионата Англии набрал максимальные 18 очков и занимает первое место. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет пять очков.

Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до лета 2022 года.

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ФИФА, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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