Реал намерен подписать одного из главных лидеров Ман Сити, переговоры стартовали

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19:32 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг может оказаться в мадридском Реале.

Представители Стерлинга встречались с правой рукой Флорентино Переса – Хосе Анхелем Санчесом, информирует The Athletic.

Сейчас звезда сборной Англии не хочет покидать Манчестер Сити, однако стороны могут вернуться к обсуждению сотрудничества позже. Стерлинг заинтересован в выступлениях за Реал, впрочем, свое ближайшее будущее он связывает с командой Гвардиолы.

Манчестер Сити не переживает относительно действий представителей своей звезды, поскольку уверен, что игрок не захочет менять клуб.

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К слову, в текущем сезоне Стерлинг уже успел отличиться пятью голами в пяти стартовых турах чемпионата Англии.

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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