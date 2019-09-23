Реал намерен подписать одного из главных лидеров Ман Сити, переговоры стартовали

Новости спорта:Вингер Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг может оказаться в мадридском Реале.

Представители Стерлинга встречались с правой рукой Флорентино Переса – Хосе Анхелем Санчесом, информирует The Athletic.

Сейчас звезда сборной Англии не хочет покидать Манчестер Сити, однако стороны могут вернуться к обсуждению сотрудничества позже. Стерлинг заинтересован в выступлениях за Реал, впрочем, свое ближайшее будущее он связывает с командой Гвардиолы.

Манчестер Сити не переживает относительно действий представителей своей звезды, поскольку уверен, что игрок не захочет менять клуб.

К слову, в текущем сезоне Стерлинг уже успел отличиться пятью голами в пяти стартовых турах чемпионата Англии.