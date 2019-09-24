Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры

Новости спорта:В поединке шестого тура чемпионата Испании каталонская Барселона сыграет против Вильярреала.

Сегодня, 24 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу Барселона сыграет против Вилярреала. Матч пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу".

Барселона – Вильярреал

Стадион: "Камп Ноу", Барселона. Арбитр — Рикардо Бенгоэчеа

Бесспорным фаворитом данного противостояния являются хозяева поля. Команда Вальверде знатно буксует в текущем розыгрыше чемпионата Испании, но это только касается выездных матчей. На своем поле каталонцы выиграли оба матча Примеры в этом сезоне и сделали это более чем уверенно.

В первом матче на "Камп Ноу" подопечные Вальверде разгромили Бетис со счетом 5:2, во втором с аналогичным счетом была разбита Валенсия. Может быть и в игре с Вильярреалом счет повторится? Возможно все, посмотрим.

Серьезных кадровых потерь у Барселоны нету, игру пропустят Умтити и Альба, а все остальные футболисты в полной боевой готовности. Включая главную звезду команды Лионеля Месси.

Вильярреал подходит к поединку с Барсой в хорошей форме. "Желтая субмарина" не проигрывает уже три поединка к ряду, при этом два последние матча уверенно выиграли у Леганеса в гостях (3:0) и дома у Вальядолида (2:0).

Что касается кадровой ситуации в команде, то тут тоже серьезных проблем не наблюдается. Игру с Барселоной пропустит только Бруно Сориано.

Букмекеры отдают явное преимущество в этом матче каталонцам. Средний коэффициент на победу Барсы - 1,30. Коэффициент на ничью 6,25, а на победу гостей и вовсе 8,50.

Последний матч этих команд был сыгран 2 апреля и тогда закончился со счетом 4:4. Вообще в поединках этих команд как правило забито много голов.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Фирпо, Ленгле, Пике, Семеду - де Йонг, Бускетс, Артур - Гризманн, Месси, Суарес

Вильярреал: Асенхо - Кинтилья, Торрес, Альбиоль, Пенья - Касорла, Иборра, Замбо-Ангисса - Онтиверос, Чуквезе - Морено

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Барселона - Вильярреал 4:1.

В прямом эфире поединок Барселоны и Вильярреала можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.