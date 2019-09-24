Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры

Смотрите фото (3)
Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры
14:33 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В поединке шестого тура чемпионата Испании каталонская Барселона сыграет против Вильярреала.

Сегодня, 24 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу Барселона сыграет против Вилярреала. Матч пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу".

Барселона – Вильярреал

Стадион: "Камп Ноу", Барселона. Арбитр — Рикардо Бенгоэчеа

Бесспорным фаворитом данного противостояния являются хозяева поля. Команда Вальверде знатно буксует в текущем розыгрыше чемпионата Испании, но это только касается выездных матчей. На своем поле каталонцы выиграли оба матча Примеры в этом сезоне и сделали это более чем уверенно.

В первом матче на "Камп Ноу" подопечные Вальверде разгромили Бетис со счетом 5:2, во втором с аналогичным счетом была разбита Валенсия. Может быть и в игре с Вильярреалом счет повторится? Возможно все, посмотрим. 

Серьезных кадровых потерь у Барселоны нету, игру пропустят Умтити и Альба, а все остальные футболисты в полной боевой готовности. Включая главную звезду команды Лионеля Месси.

Реднапп назвал Ярмоленко "тузом" Вест Хэма

Вильярреал подходит к поединку с Барсой в хорошей форме. "Желтая субмарина" не проигрывает уже три поединка к ряду, при этом два последние матча уверенно выиграли у Леганеса в гостях (3:0) и дома у Вальядолида (2:0). 

Что касается кадровой ситуации в команде, то тут тоже серьезных проблем не наблюдается. Игру с Барселоной пропустит только Бруно Сориано. 

Главная звезда МЮ готов выйти на поединок против Арсенала в АПЛ

Букмекеры отдают явное преимущество в этом матче каталонцам. Средний коэффициент на победу Барсы - 1,30. Коэффициент на ничью 6,25, а на победу гостей и вовсе 8,50.

Последний матч этих команд был сыгран 2 апреля и тогда закончился со счетом 4:4. Вообще в поединках этих команд как правило забито много голов. 

Игрок Реала недоволен тем, что его включили в сборную ФИФА

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Фирпо, Ленгле, Пике, Семеду - де Йонг, Бускетс, Артур - Гризманн, Месси, Суарес

Вильярреал: Асенхо - Кинтилья, Торрес, Альбиоль, Пенья - Касорла, Иборра, Замбо-Ангисса - Онтиверос, Чуквезе - Морено

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Барселона - Вильярреал 4:1.

В прямом эфире поединок Барселоны и Вильярреала можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, Новости футбола, Барселона - Вильярреал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
05 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь