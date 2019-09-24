Вся красота футбола в подборке лучших финтов первого тура Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта:УЕФА презентовала видеоролик с подборкой лучших моментов и финтов первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов - это именно тот раунд турнира, в котором играют 32 лучших клуба Европы на данный момент. Именно с этого момента, считается, что и начинается борьба за главный клубный трофей.

Данный раунд Лиги чемпионов как правило отличается большим накалом, страстью, борьбой и высокой ответственностью, так как любая осечка может лишить шанса команду попасть в плей-офф турнира.

Но такая ответственность не мешает многим футболистам продемонстрировать свои навыки владения мячом и показать фанатам на трибунах яркие и зрелищные финты.

УЕФА посредством своего официального аккаунта в твиттере представила подборку самых лучших финтов и обводок первого тура группового раунда ЛЧ.

Напомним, ранее УЕФА назвала автора лучшего гола первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Победителем в номинации стал колумбийский футболист Хуан Куадрадо, который забил очень красивый гол в ворота мадридского Атлетико.