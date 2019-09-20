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В УЕФА определили лучший гол первого тура Лиги чемпионов (Видео)
20:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Гол полузащитника Атлетико Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса признал лучшим по итогам игровой недели.

Завершился первый тур группового раунда Лиги чемпионов и болельщики во всю могут насладится футбольным хайлайтами с футбольных полей сражений Европы. 

В УЕФА уже определили лучшего игрока недели, а теперь стало известно, какой гол был признан лучшим. На сайте ассоциации подытожили, что лучшим голом недели стало точное попадание Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса. Полузащитник туринского клуба лихо разобрался с защитой соперников и мощным ударом оставил не удел Яна Облака.

Видео гола Куадрадо:

Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Отметим, поединок на Ванда Метрополитано завершился голевой ничьей.

Кроме Куадрадо на звание "лучший гол недели" претендовали взятия ворот в исполнении Эдсона Альвареса, Лукаса Моуры и Анхеля Ди Марии.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, ЛЧ, Футбол, Видео, Новости футбола, Хуан Куадрадо.
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