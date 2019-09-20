В УЕФА определили лучший гол первого тура Лиги чемпионов (Видео)

Завершился первый тур группового раунда Лиги чемпионов и болельщики во всю могут насладится футбольным хайлайтами с футбольных полей сражений Европы.
В УЕФА уже определили лучшего игрока недели, а теперь стало известно, какой гол был признан лучшим. На сайте ассоциации подытожили, что лучшим голом недели стало точное попадание Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса. Полузащитник туринского клуба лихо разобрался с защитой соперников и мощным ударом оставил не удел Яна Облака.
Видео гола Куадрадо:
Отметим, поединок на Ванда Метрополитано завершился голевой ничьей.
Гол недели
4. Эдсон Альварес
3. Лукас Моура
2. Анхель Ди Мария
1. Хуан Куадрадо
Согласны с порядком? #ЛигаЧемпионов #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/ySnobVagi6
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019
Кроме Куадрадо на звание "лучший гол недели" претендовали взятия ворот в исполнении Эдсона Альвареса, Лукаса Моуры и Анхеля Ди Марии.