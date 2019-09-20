В УЕФА определили лучший гол первого тура Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта:Гол полузащитника Атлетико Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса признал лучшим по итогам игровой недели.

Завершился первый тур группового раунда Лиги чемпионов и болельщики во всю могут насладится футбольным хайлайтами с футбольных полей сражений Европы.

В УЕФА уже определили лучшего игрока недели, а теперь стало известно, какой гол был признан лучшим. На сайте ассоциации подытожили, что лучшим голом недели стало точное попадание Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса. Полузащитник туринского клуба лихо разобрался с защитой соперников и мощным ударом оставил не удел Яна Облака.

Видео гола Куадрадо:

Отметим, поединок на Ванда Метрополитано завершился голевой ничьей.

Гол недели 4. Эдсон Альварес

3. Лукас Моура

2. Анхель Ди Мария

1. Хуан Куадрадо Согласны с порядком? #ЛигаЧемпионов #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/ySnobVagi6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019

Кроме Куадрадо на звание "лучший гол недели" претендовали взятия ворот в исполнении Эдсона Альвареса, Лукаса Моуры и Анхеля Ди Марии.