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Сергей Князев принял решение уйти с поста главы Нацполиции

Сергей Князев принял решение уйти с поста главы Нацполиции
17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Свое решение покинуть пост главы Нацполиции Сергей Князев сообщил во время брифинга.

Князев заявил о своем решении покинуть свой пост во время брифинга. По его словам, он уже передал заявление министру. По мнению Князева он поступил как глава Нацполиции европейской страны. "Время пришло"- подытожил Сергей Князев. 

"Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею". Сергей Князев не сообщил причин такого решения. 

Напомним, Сергей Князев начал свой путь в органах в далеком 1992 году. Князев возглавлял не одно управление МВД не в лучшее времена. Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. С февраля 2017 года Князев возглавлял Нацполицию Украины. 

Как сообщалось ранее, Князев опроверг информацию о попытке своей бывшей жены провезти в Польшу крупную сумму.

Князев рассказал о передачи Турции граждан, которые находятся в розыске

Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.

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Отставка, Нацполиция, Сергей Князев.
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