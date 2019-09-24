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Князев опроверг информацию о попытке своей бывшей жены провезти в Польшу крупную сумму

Князев опроверг информацию о попытке своей бывшей жены провезти в Польшу крупную сумму
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Польские правоохранители и Каган приняли "совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов", после чего "инцидент был исчерпан".

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев опровергает появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро.

"Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Князев на своей станице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Он пояснил, что его бывшая жена работает в строительной компании "Атлант", которую возглавляет Вадим Каган.

"Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличных средств, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Естественно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило", - приводит детали Князев.

Глава Нацполиции указал, что в это время в автомобиле находились "украинский и европейский партнеры господина Кагана", а также наемный сотрудник фирмы - госпожа Князева, "которая работает в компании не первый год".

Кроме того, Князев подчеркнул, что ценностей у его бывшей жены не изымали. "При себе в дамской сумочке она имела личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - добавил он.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 22 сентября польские таможенники задержали в автомобильном пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская" трех граждан Украины и гражданина Хорватии при попытке провезти в Польшу наличными незадекларированные EUR650 тыс. Указывалось, что одна из них - Виктория Князева, бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

В то же время, по информации СМИ, польская таможня опровергла факт задержания граждан Украины и обнаружения такой суммы средств.

В Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс-Украина" рассказали, что польская сторона их не информировала относительно обстоятельств произошедшего. "Мы не получали информации ни о гражданах, которые были в автомобиле, ни о том, что перевозилось в авто", - сказали в пресс-службе погранведомства.

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Строительная фирма "Атлант" на рынке Киева и Киевской области работает более 30 лет. Ее основатель и акционер - Вадим Каган. Бизнес-партнеры - Андрей Посмитюк и гражданин Хорватии Боян Малик, который строит жилые комплексы в Хорватии.

Виктория Князева работает заместителем директора фирмы "Атлант", выполняет функции бизнес-помощника, организовывает встречи и переговоры, а также логистику и трансферы в заграничных командировках в течение последних пяти лет. Последняя сделка по продаже владельцем фирмы "Атлант" супермаркету "Сильпо" помещения на Дарницком бульваре в Киеве.

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Польша, Крупная сумма, Сергей Князев, Попытка вывезти деньги.
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