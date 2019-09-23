"Ожидаю опровержения абсурдных обвинений": Аваков заступился за Парубия

Новости Украины:Глава МВД ожидает закрытия дела Андрея Парубия в ГБР и опровержения абсурдных обвинений против него.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, будет закрыто.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть в ЕРДР - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал глава МВД в Твиттере.

Ранее Государственное бюро расследований, по словам экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия, открыло еще одно производство в отношении него - на этот раз о причастности к противостояниям в Одессе 2 мая 2014 года.

Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 23 сентября 2019 г.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что по его заявлению Государственным бюро расследований открыто уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, необходимо закрыть в ближайшее время.