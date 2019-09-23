ГБР: Парубия нет в числе подозреваемых

Новости Украины:В ГБР сделали заявление, что существует дело о событиях в Одессе 2014 года, но Андрей Парубий не является подозреваемым.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

"Действительно, есть уголовное производство, которое зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Но это не есть производство против Парубия, это производство зарегистрировано на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в этом заявлении", - сказала она. Иванова добавила, что не может сказать, будет ли вызван Парубий на допрос. "Сейчас проверяется информация, изложенная в заявлении Портнова», - отметила она.

Сегодня, 23 сентября, экс-председатель ВР, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий заявил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против него. "ГБР открыло против меня уголовное производство".За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - написал Парубий в Facebook.

"Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в частности, и в Одессе - здесь уже однозначно классифицируется, как "факт создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы", - отметил он.

В свою очередь экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что ГБР открыло уголовное производство против Парубия по его заявлению. "Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство относительно событий "массовой казни" в Одессе 2 мая 2014 года. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы еще месяц назад", - отметил Портнов.