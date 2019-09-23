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Дело Парубия: Луценко заявил, что ГБР могут стать соучастниками сепаратистов

Дело Парубия: Луценко заявил, что ГБР могут стать соучастниками сепаратистов
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Экс-генпрокурор прокомментировал уголовное дело экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия в ГБР.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, необходимо закрыть в ближайшее время.

"О "деле Парубия". (…) Если в кратчайшие сроки это бессмысленное и антигосударственное производство не будет закрыто следователями ГБР, они станут соучастниками сепаратистов", - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он признал, что есть требование закона регистрировать заявления о преступлении, но "еще есть обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность государства".

Государственное бюро расследований, по словам экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия, открыло еще одно производство в отношении него - на этот раз о причастности к противостояниям в Одессе 2 мая 2014 года.

Портнов признался, что он был инициатором дела Парубия в ГБР

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что по его заявлению Государственным бюро расследований открыто уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия.

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Юрий Луценко, ГБР, Андрей Парубий.
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