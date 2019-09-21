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Князев рассказал о передачи Турции граждан, которые находятся в розыске

Князев рассказал о передачи Турции граждан, которые находятся в розыске
21:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Украина передала Турции 23 человека, которые подозреваются в терроризме.

Украинские правоохранители передали своим турецким коллегам 23 человека, которые подозреваются в терроризме, в Украину было передано двое.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - мошенничестве и 36 в контрабанде", – цитирует Князева пресс-служба Нацполиции Украины.

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Также руководитель Нацполиции подчеркнул, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.

"Турция передала нам двух граждан", - добавил Князев.

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Турция, Нацполиция, Сергей Князев.
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