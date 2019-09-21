В Одесской области задержали мужчину, побившего свою жену до смерти (Фото, Видео)

Новости Украины:Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Вчера, 20 сентября, в селе Саратского района, полицейские задержали мужчину, который до смерти забил свою жену. 39-летнему убийце уже выбрана мера наказания, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции одесской области.

Трагедия произошла в одном из сел Саратовского района. После застолья супруги возвращались домой, между ними произошла ссора. Мужчина начал бить свою жену ногами и руками, после того, как она упала он бросил ее и ушел. Вскоре он вернулся, но женщина была уже мертва.

Злоумышленнику высунуто подозрение предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня на козырьке дома.