Трагедия MH17: в Нидерландах опять подняли вопрос незакрытия Украиной воздушного пространства

Новости Украины:Посол в Нидерландах утверждает, что вокруг расследования МН17 постоянно происходят попытки дезинформации.

В Нидерландах вновь подняли вопрос о незакрытии Украиной своего воздушного пространства в день трагедии МН17.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов выразил разочарование тем, что вокруг этого вопроса снова происходят спекуляции, которые отвлекают внимание от реального проведения расследования и поиска виновных в уничтожении МН17.

Об этом рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Вокруг расследования МН17 постоянно происходят попытки дезинформации, создание альтернативных фейковых версий событий со стороны российской пропаганды с единственной целью - отвлечь внимание от установления истины. Именно поэтому следует задать себе вопрос, что важнее: снова и снова сомневаться и проверять факты, которые уже были изучены и неоднократно подтверждены, либо сосредоточиться на установлении виновных в уничтожении самолета и привлечь их к ответственности", - сказал Ченцов.

Он также подчеркнул, что Украина тесно сотрудничала с Нидерландами по вопросу расследования уничтожения МН17 за последние 5 лет и предоставляла всю исчерпывающую информацию, в том числе по вопросу незакрытия воздушного пространства.

"Нам нечего скрывать, и украинская власть всегда готова предоставлять информацию в случае необходимости", - подчеркнул посол.

По его словам, учитывая постоянные вопросы, которые возникали у нидерландских депутатов о незакрытии Украиной воздушного пространства, украинская сторона летом 2018 года предлагала нидерландским депутатам встречу с украинским экспертом. Однако такая договоренность была в последний момент отменена нидерландской стороной. Кроме того, посольство направляло в адрес парламента Нидерландов информацию, подготовленную украинскими авиационными властями, в которой содержались исчерпывающие объяснения о выполнении Украиной обязательных стандартов и правил IKАО, которые действовали на момент катастрофы, что подтверждается окончательным отчетом.

"Украина была и остается преданной сотрудничеству с Нидерландами и другими странами в рамках Совместной следственной группы по расследованию уничтожения МН17 и привлечению к ответственности виновных в этой ужасной трагедии", - подчеркнул Ченцов.

Как сообщалось ранее, в ходе пленарных дебатов по вопросу расследования МН17 депутаты Палаты представителей снова подняли вопрос об ответственности Украины за незакрытие воздушного пространства на момент уничтожения МН17. Все партии, которые присутствовали на дискуссии по этому вопросу, поддержали предложение CDA (Христианско-демократическая партия) и социалистической партии SP о расследовании причин незакрытия авиапространства.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил официальную позицию правительства об отсутствии обоснованных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности и заявил, что правительство не видит причин для нового расследования этого вопроса.

В то же время, депутаты Палаты представителей, ссылаясь на заключения исследования Нидерландского Совета безопасности 2015 года, настаивали, чтобы правительство все же провело "инвентаризацию возможностей по наиболее полному расследованию фактов" незакрытия Украиной воздушного пространства.