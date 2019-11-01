Катастрофа МН17: в Нидерландах для слушания назначили всех судей

Новости мира:В Нидерландах для слушания дела MH17 назначен второй резервный судья - Эдит Поппе-Гилесен.

В Нидерландах для слушания дела о катастрофе в июле 2014 года самолета рейса МН17 назначен второй резервный судья - Эдит Поппе-Гилесен.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на суд.

Коллегия судей теперь в полном составе и насчитывает трех основных судей, а также двух резервных.

Они нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов.

Напоминаем, суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Резервный судья - Даан Гласс.

Все судьи в основном вели уголовные дела.

Судебный комплекс "Схипхол", где будет проходить рассмотрение дела, находится в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол"; может вместить около тысячи человек. Это здание строгого режима с усиленными мерами безопасности.

Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) 19 июня 2019 года назвала имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских ВДВ, причастен к перевозке "Бука", занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.