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Катастрофа МН17: родственникам погибших показали здание, где пройдет суд

Катастрофа МН17: родственникам погибших показали здание, где пройдет суд
23:56 Сб, 5 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Родным погибших в катастрофе МН17 показали комплекс "Схипхол", где пройдет рассмотрение дела.

Ближайшим родственникам погибших в катастрофе боинга МН17 провели экскурсию по залам судебного комплекса "Схипхол", где состоится рассмотрение дела МН17.

Об этом член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, который потерял трех родственников в трагедии, рассказал корреспонденту Укринформа в Гааге.

"Это не большой суд, и не все родные смогут присутствовать на суде, только ближайшие родственники. Однако они смогут следить за процессом через трансляцию. Судебный комплекс "Схипхол" - здание высокой безопасности", - рассказал Плуг.

Он также сказал, что это здание строгого режима, которое нельзя фотографировать.

Судебный комплекс "Схипхол", расположенный в около 50 км от Гааги, может вместить около тысячи человек - участников процесса, родственников погибших, представителей СМИ.

Символично, что он находится в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол", из которого четыре года тому назад вылетел "Боинг-777", и рядом с которым открыли национальный мемориальный комплекс памяти жертв трагедии.

Напоминаем, суд по делу уничтожения боинга МН17 начнется 9 марта 2020 года.

19 июня 2019 года Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) также назвала имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, который воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских ВДВ, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди тех, кого передала Украина, был и боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является фигурантом дела МН17.

Его дочь после этого заявляла, что они с отцом вернулись на оккупированную часть Донбасса.

Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное. Украина обвинила Цемаха в создании террористической группы. Пятого сентября суд в Киеве освободил его под личное обязательство. Перед обменом его допросили следователи Международной следственной группы по делу о катастрофе "Боинга".

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Суд, Катастрофа, Схипхол, МН17.
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