Дело МН-17: Премьер-министра Малайзии просят не дискредитировать следствие

Новости мира:Родственники погибших пассажиров написали премьеру письмо, в котором просят воздержаться от громких заявлений относительно расследования.

Фонд “Авиакатастрофа”, который представляет большую группу родных жертв катастрофы МН17, призвал премьер-министра Малайзии воздержаться от громких заявлений относительно расследования трагедии и распространение ложной информации.

Об этом говорится в письме, которое эксклюзивно передали родственники жертв катастрофы в Гааге.

“Мы, к сожалению, вынуждены сделать вывод, что Вы как премьер-министр Малайзии постоянно ставите под сомнение независимость расследования международной Совместной следственной группы (JIT)... Своими заявлениями Вы пытаетесь усиливать разногласия, сеять сомнения, более того, Вы, безусловно, не принимаете во внимание интересы родных погибших", - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что заявления премьер-министра приводят к непониманию относительно позиции правительства Малайзии, представители которой также входят в международную Совместную следственную группу (JIT), вместе с представителями Нидерландов, Украины, Бельгии и Австралии.

Написать письмо лично председателю малайзийского правительства родственники жертв решили после конференции, посвященной МН17, которая произошла 17 августа в Малайзии. Тогда три неправительственные организации - Малайзийский фонд глобального мира, Международное движение за справедливый мир и Центр глобальных исследований - призвали перенести судебный процесс, который должен состояться в марте 2020 года. По их словам, в докладе JIT нет ответов "на много очень важных вопросов".

"Учитывая лица докладчиков и публикации после конференции, складывается впечатление, что конференция имела целью дискредитировать расследование и выводы JIT", - отмечают авторы письма.

Как сообщалось ранее, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально заявили об ответственности России за катастрофу малайзийского самолета рейса МН17.

19 июня 2019 года были обнародованы имена трех россиян и одного украинца, которых Международная совместная следственная группа назвала причастными к сбитии "боинга". Также она обнародовала дату, когда состоится суд - 9 марта 2020 года. Тогда на пресс-конференции присутствовал и представитель Малайзии, который не говорил о сомнениях относительно результатов расследования.

Зато премьер-министр Малайзии неоднократно высказывал сомнения относительно объективности возглавляемого Нидерландами расследования трагедии и продолжает настаивать на отсутствии убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрофу.