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Авиакатастрофа в Германии забрала жизни троих человек

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Авиакатастрофа в Германии забрала жизни троих человек
11:27 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Небольшой самолет в Германии протаранил торговый центр.

В немецком городе Брухзаль разбился небольшой самолет и после падения он врезался в здание торгового центра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

По словам полиции, жертвами авиакатастрофы стали 80-летний мужчина, который, вероятно, был пилотом, 60-летняя женщины и ее 32-летний сын.

Известно, что самолет направлялся в баварский город Дахау. Точная причина аварии пока неясна. Возможно, однако, что пилот хотел направиться к ближайшей взлетно-посадочной полосе и сбился с курса.

Самолет врезался в здание хозяйственного гипермаркета Bauhaus, к счастью, там никто не пострадал.

На фотографиях видно, что самолет пробил забор и врезался в заднюю часть здания. На самом фасаде видны небольшие следы столкновения, тем не менее, было эвакуировано в качестве меры предосторожности.

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Германия, Авиакатастрофа, Самолет, Брухзаль.
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