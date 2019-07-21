Авиакатастрофа в Германии забрала жизни троих человек

В немецком городе Брухзаль разбился небольшой самолет и после падения он врезался в здание торгового центра.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.
По словам полиции, жертвами авиакатастрофы стали 80-летний мужчина, который, вероятно, был пилотом, 60-летняя женщины и ее 32-летний сын.
Известно, что самолет направлялся в баварский город Дахау. Точная причина аварии пока неясна. Возможно, однако, что пилот хотел направиться к ближайшей взлетно-посадочной полосе и сбился с курса.
Самолет врезался в здание хозяйственного гипермаркета Bauhaus, к счастью, там никто не пострадал.
На фотографиях видно, что самолет пробил забор и врезался в заднюю часть здания. На самом фасаде видны небольшие следы столкновения, тем не менее, было эвакуировано в качестве меры предосторожности.