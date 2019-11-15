МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным "гумконвоем" из РФ

Новости Украины:В Наблюдательной миссии ОБСЕ сообщили, что гумконвой базируется на российских пограничных пунктах.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что выступило с нотой протеста к Российской Федерации из-за отправки на оккупированный Донбасс очередного "гумконвоя".

Об этом пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации т.н. "гуманитарных конвоев" неукоснительно соблюдать международное право, законы Украины и свои международные обязательства", - заявила Зеленко.

Как сообщила Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, 14 ноября в 6:45 (по московскому времени) на пограничный пункт пропуска "Донецк" прибыл российский конвой. Российскими таможенниками и пограничниками было проверено 14 транспортных средств, которые пересекли оккупированную часть российско-украинской границы с Донбассом. Все 14 транспортных средств вернулись в Россию в тот же день в 13:07.