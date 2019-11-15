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США в ОБСЕ: Конфликт на Донбассе далек от завершения и ответственность лежит на РФ

США в ОБСЕ: Конфликт на Донбассе далек от завершения и ответственность лежит на РФ
01:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:США в ОБСЕ подчеркнули, что ответственность за прогресс на Донбассе полностью лежит на России.

Украинская власть продемонстрировала политическую волю к переговорам о прекращении разгоряченного Россией конфликта на Донбассе, теперь ответственность лежит полностью на РФ, которая должна выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене.

"Несмотря на то, что последние позитивные сдвиги (завершение разведения сил в Петровском, продолжающееся разминирования в Золотом и строительство моста в Станице Луганской – ред.) обнадеживают, разгоряченный Россией конфликт на востоке Украины еще далек от завершения, и нужно еще много сделать, если стороны хотят достичь подлинного и прочного мира. Ответственность сейчас лежит полностью на России, которая должна обеспечить прогресс в выполнении своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил он.

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Американский дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его Администрация "продемонстрировали политическую волю к переговорам по прекращению конфликта".

"Россия должна сделать то же самое и конструктивно подходить к уже давно назревшей встрече на высшем уровне "Нормандской четверки", - заявил представитель миссии США в ОБСЕ.

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США, Россия, ОБСЕ, Грегори Макрис.
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