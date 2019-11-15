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Пятница, 15.11.2019
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"Крымская резолюция": в Генассамблее ООН представитель РФ перешел на угрозы

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"Крымская резолюция": в Генассамблее ООН представитель РФ перешел на угрозы
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Перед голосованием по "крымской резолюции", представитель России угрожал членам комитета ООН.

Против проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина", который рассматривал Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН, голосовали Российская Федерация и еще 22 страны.

В частности, высказались против документа Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

Во время обсуждения проекта документа представитель России Геннадий Кузьмин назвал "бредом" озвученную информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и заявил, обращаясь к присутствующим: "Нажимая на зеленую кнопку (то есть голосуя "за" - ред.), вы голосуете против Российской Федерации".

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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на это заметил, что представитель РФ назвал "бредом" доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша относительно ситуации с правами человека в Крыму, представленный в сентябре 2019 года. То, что представитель РФ оскорбил Генсека и всю организацию, а также прибег к откровенным угрозам представителям комитета, "не должно остаться без реакции", подчеркнул украинский дипломат.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представлявший проект резолюции в Третьем комитете ГА ООН отметил: "Такое я вижу впервые - чтобы с трибуны Организации Объединенных Наций звучала прямая угроза представителям, которые выражают позицию путем голосования".

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Как сообщалось ранее, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором относительно АРК впервые применено определение "агрессия". В целом, "за" проголосовали 67, против 23, воздержались 82.

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Россия, ООН, Генассамблея ООН, Владимир Ельченко, Крымская резолюция, Геннадий Кузьмин.
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