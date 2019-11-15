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Порошенко не явился на допрос по делу Иловайска

Порошенко не явился на допрос по делу Иловайска
14:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Петр Порошенко не пришел на допрос в Военную прокуратуру.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко сегодня не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру в “деле Иловайска”. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.

“Порошенко сегодня не пришел в 10:00 на допрос в Главную военную прокуратуру”, — сообщила Сливко. 

Также, Сливко рассказала, что Порошенко повторно вызвали на 10:00 19 ноября.

Напомним, Рябошапка заявлял, что 15 ноября должен состояться допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко в деле о Иловайске трагедию. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель.

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Кроме того, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что сейчас ГПУ расследует несколько производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Прокуратура, Донбасс, Петр Порошенко, ГБР, Илловайск.
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