Муженко: подразделения, сражавшиеся за Иловайск, не подчинялись штабу АТО

Новости Украины:Состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в сражении за Иловайск, не подчинялся штабу АТО.

В боях за освобождение Иловайска в 2014 году принимали участие в основном добровольческие подразделения, которые не подчинялись штабу АТО. Об этом в интервью «24 каналу» заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Там были привлечены практически все добровольческие батальоны. Так называем – добровольческие батальоны – потому что количество людей было от 20-30 до нескольких сотен в каждом из таких подразделений. Решение о проведении операции по Иловайску было принято по инициативе МВД на одном из совещаний, где присутствовали практически все руководители силовых структур и политическое руководство государства. Чтобы завершить все те действия, которые уже происходили примерно в течение почти двух недель к тому времени», - рассказал Муженко.

По его словам, состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в этой операции, не подчинялся штабу АТО.

«Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий. Это происходило в рамках той оперативной группы, которая была создана во главе с генералом Хомчаком. Хотя там должен быть руководителем от МВД генерал Яровой. И уже в период 24-25 августа, когда уже было вторжение российских регулярных войск, а это действительно так, была полностью окружена это группировка», - указал экс-начальник Генштаба.

Как известно, в августе 2014 года произошла Иловайская трагедия, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом "зеленом коридоре", по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы, 366 украинских воинов погибли, 429 получили ранения разной степени тяжести, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести. 10 октября 2019 года стало известно, что Главная военная прокуратура изымет в Офисе Президента Украины документы в рамках расследования Иловайской трагедии.