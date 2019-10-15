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В ОП заявляют, что отвод войск в Золотом откладывается

В ОП заявляют, что отвод войск в Золотом откладывается
02:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил возле Золотого и Петровского.

В Офисе Президента отмечают, что отвод сил в Золотом на Луганщине невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому этот вопрос отложен. Как передает Громадское, об этом заявил заместитель председателя ОПУ Юрий Костюк.

«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть устойчивое прекращение огня определенное количество дней, которого не произошло», - рассказал Костюк.

Он также подчеркнул, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранители, поэтому нельзя говорить, что после отвода никто не будет обеспечивать безопасность местных жителей.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского  , "формула Штайнмайера"  предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Как заявил Зеленский, в новом законе не будет пересечена ни одна "красная линия" и "не будет никогда никакой капитуляции".

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В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, касающаяся безопасности. То есть вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса. Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах 1 и 6 октября.

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Войска, Владимир Зеленский, ОП, Золотое, Отвод войск.
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