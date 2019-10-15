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Загороднюк: сами военные стремятся сделать армию более эффективной

Загороднюк: сами военные стремятся сделать армию более эффективной
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Загороднюк поздравил с праздником воинов, а также всех, кто имеет отношение к защите Украины.

Общение с военнослужащими дает уверенность и чувство необратимости перемен к лучшему, убежден министр обороны Андрей Загороднюк. Об этом Загороднюк написал в Facebook.

«Общение с военнослужащими дает уверенность и чувство необратимости перемен к лучшему. Вижу, что сами военные стремятся сделать армию более эффективной и боеспособной. Чувствую их решимость в воплощении общих целей», - отметил министр.

В День защитника Украины он считает правильным быть рядом с теми, кто выполняет боевые задачи на передовых позициях.

«Лучшими поздравлениями для этих людей является практическая, совместная работа на результат, ведь слово, не подкрепленное делами, - ничего не стоит», - подчеркнул руководитель Минобороны.

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Он поздравил с праздником воинов, а также всех, кто имеет отношение к защите Украины.

«Гарантирую, что мы сделаем все возможное для ускорения изменений», - заверил Загороднюк.

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Армия, Военные, Андрей Загороднюк.
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