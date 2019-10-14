Муженко: Я считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма

Новости Украины:Муженко говорит, что был шанс отстоять северный Крым.

У Украины был шанс отстоять большую часть северного Крыма.

Об этом в интервью "24 канал" заявил бывший начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

"В сложившейся ситуации в конце февраля (2014 года - ред.), Генеральный штаб считал необходимым отреагировать на это с применением Вооруженных сил. Были соответствующие планы, решения и распоряжения. И они 28 числа начали реализацию. Но уже во время реализации дали команду "стой" и мы даже вернули самолеты с воздуха на базовые аэродромы. И таким образом эта операция не получила соответствующей огласки. Я и сейчас считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма. И это бы не дало возможности провести россиянам в Крыму псевдореферендум", - подчеркнул Муженко.

Как известно, Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности Президента Украины, заявлял, что еще 27 февраля 2014 года подготовил указ о введении военного положения, однако СНБО не поддержала это решение.