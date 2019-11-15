Рябошапка о Порошенко: Есть дела, в которых он проходит не как свидетель

Новости Украины:Рябошапка рассказал о делах ГПУ против Порошенко.

Глава ГПУ подчеркнул, что против экс-президента Петра Порошенко есть дела, которые были открыты не по обращениям экс-замглавы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, а по собственным материалам прокуратуры.

Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Настоящему времени".

"Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - уточнил генпрокурор.

Говоря о допросах Порошенко, Рябошапка уточнил, что сегодня его ждут по делу об Иловайской трагедии. Там пятый президент проходит как свидетель.

"А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля", - добавил он.

Комментируя дела против Порошенко, открытые Госбюро расследований, Рябошапка сказал, что в некоторых из них расследование завершено, готовы проекты подозрений и на этой стадии они остановлены. Другие расследования, отметил он, продолжаются.