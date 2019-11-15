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Рябошапка о Порошенко: Есть дела, в которых он проходит не как свидетель

Рябошапка о Порошенко: Есть дела, в которых он проходит не как свидетель
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка рассказал о делах ГПУ против Порошенко.

Глава ГПУ подчеркнул, что против экс-президента Петра Порошенко есть дела, которые были открыты не по обращениям экс-замглавы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, а по собственным материалам прокуратуры.

Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Настоящему времени".

"Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - уточнил генпрокурор.

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Говоря о допросах Порошенко, Рябошапка уточнил, что сегодня его ждут по делу об Иловайской трагедии. Там пятый президент проходит как свидетель.

"А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля", - добавил он.

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Комментируя дела против Порошенко, открытые Госбюро расследований, Рябошапка сказал, что в некоторых из них расследование завершено, готовы проекты подозрений и на этой стадии они остановлены. Другие расследования, отметил он, продолжаются.

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Все по теме:

ГПУ, Петр Порошенко, Андрей Портнов, Руслан Рябошапка.
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