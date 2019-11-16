В России при загадочных обстоятельствах умер оппозиционер, критиковавший "русский мир"

Никита Исаев был лидером движения "Новая Россия", а также возглавлял Институт экономики.

На 42-году жизни умер лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву", — пишут в издании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, политик почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую.

"Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал", — сообщили на канале.

Напомним, в возрасте 85 лет, умер народный артист СССР Марк Захаров.

Как сообщалось ранее, закон об особом статусе Донбасса должен быть продлен, иначе нечего будет обсуждать на саммите в "нормандском формате".