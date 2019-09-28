На 86-м году жизни умер Марк Захаров

Новости шоу бизнеса:После продолжительной болезни ушел из жизни известный российский актер и режиссер.

О печальной новости сообщил директор московского государственного театра "Ленком" Марк Варшавер.

"После продолжительной болезни от нас ушел Марк Анатольевич", - рассказал Варшавер.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.

С юного возраста мальчик знал, чем хотел бы заниматься на протяжении всей жизни. Так, в 1955 году Захаров закончил актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В те времена преподавателями будущего режиссера были П. В. Лесли, И. М. Раевский, а также Г. Г. Конский.

Еще в студенческие годы, в 1956 году, Марк Захаров начал заниматься режиссерской деятельностью в самодеятельном коллективе Пермского университета.

С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, а уже в 1973 - главным режиссером "Ленкома".

Марк Захаров был занят в таких популярных, на тот момент, проектах как "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", а также известен режиссерской работой в более пятидесяти театральных постановок.

Марк Захаров умер сегодня, 28 сентября, после продолжительной болезни и ухудшения состояния здоровья, которое было подорвано воспалением легких артиста.