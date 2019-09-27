Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)

Новости шоу бизнеса:У российской артистки диагностировали опухоль головного мозга.

Популярная актриса сериала "Моя прекрасная няня", у которой диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, сейчас находится в Центре лучевой диагностики частной клиники в Москве.

На данный момент известно, что к палате Анастасии Заворотнюк приходил нотариус, который по сообщениям инсайдеров составлял завещание для актрисы.

Кроме этого, к "няне Вике" привезли ее маленькая дочь Милу, которой в октябре этого года должно исполнится ровно год.

Несмотря на то, что актриса находится под охраной, появилась информация о том, что бывшая сотрудница клиники, в которой сейчас находится российская актриса, признается, что у нее имеются фото и видео больной Анастасии Заворотнюк. Все материалы женщина готова продать за вознаграждения.

Семья российской актрисы надеется на улучшения состояния здоровья, и пока официальных заявлений о здоровье Анастасии Заворотнюй не поступало. Вся имеющийся информация поступает к СМИ только через инсайдеров.