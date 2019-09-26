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К Анастасии Заворотнюк привезли маленькую дочку: что известно о здоровье актрисы (Фото)

К Анастасии Заворотнюк привезли маленькую дочку: что известно о здоровье актрисы (Фото)
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сейчас актриса в сознании и находится в одной из московских клиник.

Известно, что звезде "Моей прекрасной няни" сделали повторную операцию, после которой Анастасия Заворотнюк пришла в сознание.

Также врачи диагностировали у актрисы неоперабельную опухоль головного мозга. Артистка продолжает проходить необходимую терапию и медикаментозное лечение.

Близкие Заворотнюк надеяться на улучшение состояния здоровья актрисы, но работники клиники не спешат делать скоропалительных выводов по этому поводу.

СМИ: супруг Анастасии Заворотнюк прокомментировал состояние актрисы (Фото)
СМИ: супруг Анастасии Заворотнюк прокомментировал состояние актрисы (Фото)Читать полностью

Кроме этого, в СМИ просочилась информация о том, что в палату к Анастасии Заворотнюк приходил нотариус, который по сообщениям инсайдеров, помогал женщине составлять завещание.

"Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. В завещании всегда есть фраза, что, мол, "я, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти настоящим завещанием делаю следующее распоряжение"", - говорит проверенный источник.

Также стало известно, что к Заворотнюк, которая сейчас находится в кругу самых близких людей, привезли 11-месячную дочку Милу,которой только в октябре исполнится годик.

Это сделано для того, чтобы актриса почувствовала себя лучше и набралась сил, которые так нужны для хорошего самочувствия Заворотнюк.

"Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", - сообщает инсайдер.

Уточним, что за все время нахождения Анастасии Заворотнюк в клинике, семья и близкие друзья артистки не давали официальных комментариев по поводу ее здоровья.

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Рак мозга, Фото, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, онкозаболевание, Здоровье актрисы.
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