Вот это попал: украинский певец оказался в списке сайта "Миротворец" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Олег Винник оказался в центре скандала с участием российских звезд.

Популярный украинский певец, который принял участие в российской акции, 26 сентября был внесен в базу сайта "Миротворец", в котором артиста окрестили как "участника российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Напомним, что 6 дней назад российская группа "МИР 512" опубликовала видеообращение с Олегом Винником, в котором певец сначала спел отрывок из своей песни "Вовчиця", а потом начал призывать всех людей к миру.

Уточним, что Олег Винник единственный известный артист из Украины, который принял участие в данной акции.

Скриншот из сайта "Миротворец"

Видео также записали такие представители российского шоу-бизнеса как актриса Нонна Гришаева, певец Дмитрий Маликов, композитор Игорь Крутой, певица Валерия и другие. Большинство участников акции когда-то официально поддержали аннексию Крыма и захват Донбасса.

Видео Олега Винника вызвало негативную реакцию среди украинцев.