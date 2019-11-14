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Путин не знает, что обсуждать на "нормандском саммите": назвал "абсолютно ключевую вещь"

Путин не знает, что обсуждать на "нормандском саммите": назвал "абсолютно ключевую вещь"
23:51 Чт, 14 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Путин считает, что если закон об особом статусе Донбасса не будет продлен, то обсуждать в "нормандском формате" нечего.

Закон об особом статусе Донбасса должен быть продлен, иначе нечего будет обсуждать на саммите в "нормандском формате", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень важное обстоятельство - 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен... Вообще-то, когда-то европейские партнеры ставили вопрос и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, и в свое время Порошенко согласился с этим, но так ничего и не сделано", - сказал он журналистам.

"Но 31 (декабря) истекает срок. Дальше что? Что мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос", - продолжил Путин.

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Он также обратил внимание, что из официального Киева звучат заявления, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса.

"Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Ведь если будет принято нечто такое, что не будет согласовано "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик", - пояснил он.

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"Ведь весь смысл и "формулы Штайнмайера", которая не несет никакого содержания, а является только инструментом имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов. Там же ничего нет содержательного, это просто формула, причем, которая не в полной мере соответствует Минским соглашениям, но мы пошли на это, компромисс с нашей стороны, мы согласились, только чтобы что-то было, чтобы двигаться вперед", - сказал он.

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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Нормандский формат, ОРДЛО.
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