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Четверг, 14.11.2019
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ЕС призывает полностью реализовать Минские договоренности

ЕС призывает полностью реализовать Минские договоренности
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Европейском Союзе заявили, что Россия должна немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбасс.

Евросоюз приветствует разведение сил в Петровском, что, наряду с другими последними шагами на пути реализации Минских договоренностей, должно привести к дальнейшему обсуждению прекращения конфликта на Донбассе в рамках ТКГ и в "нормандском формате".

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжения агрессии России против Украины, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 14 ноября в Вене.

"Мы приветствуем начало процесса разведения и вывода войск и средств в Петровском. Этот шаг, общий прогресс на двух других участках разведения, а также прогресс в вопросе реконструкции моста возле Станицы Луганской должен проложить путь для дальнейших обсуждений в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате", результатом чего должны стать конкретные меры, направленные на прекращение насилия и страдания гражданских лиц, которые несут на себе основную тяжесть конфликта", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что приветствуют непоколебимую преданность руководства Украины к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и призывают Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования "действовать аналогичным образом".

Также было отмечено, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские договоренности и полностью выполнить свои обязательства, чтобы достичь устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

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"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность за это, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Нужно восстановить уважение к этим принципам и обязательств. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - в очередной раз заявили в ЕС.

ЕС также напомнил о своей непоколебимой поддержке суверенитете, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призвал Россию делать то же самое.

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Украина, ЕС, Россия, РФ, Донбасс, Минские договоренности.
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