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"Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
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"Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7

"Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), в ходе которой обсуждался ход реформ в стране.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг вечером.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярны, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией.

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"Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления", - говорится в сообщении.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

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Украина, Владимир Зеленский, G7.
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