Скачать
Четверг, 14.11.2019
"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском
"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском
Польша и Украина работают над углублением армейского сотрудничества
Польша и Украина работают над углублением армейского сотрудничества
Тьерри Анри возглавил канадский клуб
Тьерри Анри возглавил канадский клуб
СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве
СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве

"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском

"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском
16:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Все государства-члены ЕС должны полностью соблюдать законодательство Союза в контексте реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом договорились президенты Украины и Европейского совета в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что стороны также обсудили ход исполнение договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Зеленский осуществит официальный визит в Австрию
Зеленский осуществит официальный визит в АвстриюЧитать полностью

Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности, он отметил выполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Говоря об реализации проекта "Северный поток - 2", собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.

Отдельно, Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом за время его пребывания на должности президента ЕС и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Туск прокомментировал свое видение Brexit для Британии

В свою очередь, Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Дональд Туск, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
02 Лукашенко обратился к РФ: Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах
03 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
05 Министр обороны заговорил об отмене срочной службы в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
Зеленский осуществит официальный визит в Австрию
Зеленский осуществит официальный визит в Австрию
Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
Трамп пообещал обнародовать еще один разговор с Зеленским
Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple в Лос-Анджелесе (Фото)
Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple Music
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь