"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Все государства-члены ЕС должны полностью соблюдать законодательство Союза в контексте реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом договорились президенты Украины и Европейского совета в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что стороны также обсудили ход исполнение договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности, он отметил выполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Говоря об реализации проекта "Северный поток - 2", собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.

Отдельно, Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом за время его пребывания на должности президента ЕС и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.