"Это конец": Туск прокомментировал свое видение Brexit для Британии

Новости мира:Дональд Туск сравнил Brexit с концом Британской империи.

Председатель Евросовета Дональд Туск, которому вскоре предстоит покинуть свой пост, согласился с позицией о том, что Brexit обозначит реальный закат Британской империи, сообщает газета The Guardian.

"Один из моих друзей из Англии вероятно был прав, когда с меланхолией сказал, что Brexit станет реальным концом Британской империи", - заявил Туск, выступая в Европейском колледже в Брюгге.

"Я слышал одно и то же в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и ЮАР: после ухода (из ЕС - ред.) Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле останется за Китаем, США и ЕС", - сказал Туск.

Туск отметил, что Великобритания сможет иметь вес в мире только в составе ЕС.

"Только в составе объединенной Европы Великобритания сможет играть глобальную роль, только совместно мы можем противостоять...величайшим силам в мире", - заявил Туск.

Он отметил, что это утверждение действительно и для Франции с Германией.

Туск отметил, что он не отважился бы выступить с такими высказываниями несколько месяцев назад, так как его "могли бы лишить должности за излишнюю откровенность".

Британские СМИ сочли, что своими словами Туск выразил поддержку оппонентам премьер-министра Великобритании на выборах в парламент, которые пройдут 12 декабря.

Срок полномочий Туска на посту главы Европейского совета в скором времени истекает, его преемником станет бельгиец Шарль Мишель.