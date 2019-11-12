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Британии удалось избежать рецессии, несмотря на неопределенность с Brexit

Британии удалось избежать рецессии, несмотря на неопределенность с Brexit
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Экономика Великобритании избежала падения в рецессию благодаря росту на 0,3% за три месяца

Экономика Великобритании в третьем квартале выросла на 0,3%, таким образом стране удалось избежать рецессии, несмотря на неопределенность ситуации с Brexit. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Офис национальной статистики.

“Экономика Великобритании избежала падения в рецессию благодаря росту на 0,3% за три месяца”, - говорится в сообщении.

Рост произошел после того, как во втором квартале этого года экономика упала впервые с 2012 года - опять же в связи с Brexit.

В Офисе отмечают, что если бы британская экономика показывала падение, то тогда можно было бы говорить о полноценной рецессии в стране.

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Одновременно указывается, что рост на 0,3% является самым низким за последнее десятилетие. Как сообщалось, досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 12 декабря, а выход страны из ЕС отсрочен до 31 января 2020 года.

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Рецессия, Британия, Brexit.
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