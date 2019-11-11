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ЛА Гэлакси предложил контракт легендарному экс-игроку Барселоны

ЛА Гэлакси предложил контракт легендарному экс-игроку Барселоны
22:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате США.

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может остаться в клубе MLS, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство американского клуба предложило 38-летнему шведскому футболисту продлить контракт на один год. Ранее сообщалось, что Ибрагимович заинтересован в переходе в «Милан».

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе россонери он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. В составе команды стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

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Действующий контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полтора года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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