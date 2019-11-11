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УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо

УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
16:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:УЕФА осудил поведение фанатов Динамо на матче украинского дерби.

В УЕФА отреагировали на инцидент, который случился в матче 14-го тура УПЛ между «Шахтёром» из Донецка и столичным «Динамо» (1:0).

Во втором тайме фанаты киевлян начали обижать капитана «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам неприличный жест и ударил мяч в их сторону. После этого инцидента судья на некоторое время увел игроков с поля.

Покидая поле, Тайсон дал волю эмоциям и расплакался. Выведя команды обратно, арбитр показал лидеру дончан  красную карточку.

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«Союз европейских футбольных ассоциаций осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — приводит заявление УЕФА.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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