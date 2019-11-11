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Моуриньо спрогнозировал, на каком месте финиширует Челси в АПЛ

Моуриньо спрогнозировал, на каком месте финиширует Челси в АПЛ
15:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалсит Жозе Моуриньо поделился своим мнением о шансах Челси на место в Лиге чемпионов.

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо высказал мнение о наставнике команды Фрэнке Лэмпарде и поделился прогнозом о том, как клуб закончит сезон.

«Я считаю, что Фрэнк проделывает фантастическую работу. Молодые ребятам отлично влились в команду к таким опытным и высококлассным парням, как Виллиан и Канте.

Лэмпард делает невероятно много. Но клуб дважды проиграл «Манчестер Юнайтед» и уступил дома «Ливерпулю» в Премьер-лиге. «Челси» пропустил 4 гола от «Аякса», и мне будет очень любопытно посмотреть, как они покажут себя на «Этихаде». Мне будет интересно понаблюдать, нашли ли они этот баланс между красивым футболом, в который они играют, и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших команд.

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Когда они найдут его, думаю, у них есть отличная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но я верю, что они закончат сезон в топ-4», — приводит слова Моуриньо FourFourTwo со ссылкой на Sky Sports.

Следующий матч «Челси» проведёт с «Манчестер Сити» в гостях. Матч состоится 23 ноября на стадионе «Этихад».

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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