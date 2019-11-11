Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний

Новости спорта:Юрген Клопп уже в десятый раз в карьере обыграл Пепа Гвардиолу.

Вчера, 10 ноября, в матче 12-го тура АПЛ сошлись Ливерпуль и Манчестер Сити. На Энфилде победу 3:1 одержали хозяева.

Эта встреча стала 19-й в истории противостояний между Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой и только доказала то, что немец не удобный соперник для испанца. Наставник Ливерпуля одержал уже 10 победу нам своим оппонентом при 7 поражениях. К слову, стоит отметить, что каждый из специалистов одерживал по одной из побед в серии пенальти. Еще два матча между ними завершились в ничью.

После Клоппа идет Жозе Моуриньо. Португалец побеждал Пепа пять раз при шести ничьих и одиннадцати поражениях. Арсен Венгер одержал три триумфа при десяти поражениях, Почеттино выигрывал столько же, сколько и именитый француз, но имеет на два поражения меньше.

Стопроцентный показатель против Гвардиолы имеют Пол Кук, Клаудио Раньери и Даниэль Фарке. Если первые два уже, наверное, не пересекутся с наставником МС, то вот у Фарке есть все шансы сыграть его Норвичем против "горожан" еще. Однако, если участь плохие результаты "канареек", то возможно немец лишится своего поста раньше встречи второго круга.