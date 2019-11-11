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Экс-футболист Шахтера Бернард поддержал Тайсона

Экс-футболист Шахтера Бернард поддержал Тайсона
13:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ранее выступавший в УПЛ бразилец заявил об очевидных проблемах Украины с расизмом.

Экс-игрок донецкого Шахтера Бернард, выступающий за Эвертон, в комментариях к записи игрока Горняков Шахтера Тайсона в инстаграме поддержал бывшего одноклубника после инцидента с расизмом со стороны болельщиков Динамо.

«К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но никогда не прекращай сражаться и делать то, что ты хорошо умеешь, то есть играть в футбол. Я люблю тебя», — написал Бернард.

Ранее слова поддержки Тайсону выразили форвард ПСЖ Неймар и одноклубник бразильца Дентиньо. Также поддержал Тайсона экс-игрок Горняков Дуглас Коста.

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Бразильские игроки Шахтера стали жертвами оскорблений на расовой почве со стороны фанатов Динамо. Из-за поведения болельщиков киевлян матч был прерван на три минуты.

Тайсон же отреагировал на действия фанатов Динамо, показав им средний палец, за то был удален, а Дентиньо попытался вступить с болельщиками в словесную перепалку.

Шахтер победил Динамо (1:0), благодаря чему увеличил отрыв от бело-синих до 13 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола, Бернард.
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