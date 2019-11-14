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Контроль над границей: США посоветовали России начать сотрудничать с Украиной

Контроль над границей: США посоветовали России начать сотрудничать с Украиной
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В посольстве США в Украине поприветствовали отвод войск вблизи Петровского, и ожидают дальнейшего прогресса в вопросе границы на Донбассе.

США призывают Россию продуктивно сотрудничать с Украиной для возобновления украинского контроля над международной границей на Донбассе.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем завершение разведения сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в возобновлении контроля Украины над ее международной границей", - говорится в сообщении.

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

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13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории.

Сегодня, 14 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что российские оккупационные войска и Вооруженные силы Украины сообщили о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском.

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев заявил, что демонтаж фортификационных сооружений с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября и завершиться 6 декабря.

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Украина, Россия, Донбасс, Посольство США, Украинско-российская граница.
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