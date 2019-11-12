Россия наращивает войска в Крыму: разведка назвала число оккупантов

Новости Украины:Россия собрала в оккупированном Крыму более 30 тысяч военных.

В оккупированном Крыму наблюдается наращивание российского военного присутствия. На сегодняшний день там находится 31,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и еще 10-12 тысяч других оккупационных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Мы наблюдаем наращивание российского военного присутствия в Крыму сразу после начала российской агрессии и захвата территории полуострова. По данным военной разведки Украины, которые были объявлены в ООН, в Крыму находится 31,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ. Кроме того, там есть другие оккупационные формирования, а это дополнительно еще 10-12 тысяч", - отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей действия боевиков всесторонне контролируются и направляются командованием 8 армии РФ.

"Сегодня 8 армия осуществляет руководство оккупационными войсками. Это происходит под контролем штаба Южного военного округа, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Мы видим, как выполняются все указания и приказы, поступающие на территорию оккупированных районов с Южного военного округа", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что военная разведка Украины фиксирует постоянное присутствие офицеров и генералов из Южного военного округа на оккупированной территории Украины. Они контролируют все направления деятельности группировки российских оккупационных войск, начиная от боевого применения и заканчивая полным логистическим обеспечением, которое осуществляется с территории Российской Федерации.