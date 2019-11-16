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Возвращение захваченных судов: в РФ говорят, что это не связано с "нормандским саммитом"

Возвращение захваченных судов: в РФ говорят, что это не связано с "нормандским саммитом"
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Москва не увязывает с нормандским саммитом передачу Киеву задержанных в Керченском проливе судов.

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе российской стороной кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники сообщила, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей. Издание отмечало, что "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

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Россия, МИД РФ, Нормандский формат, Захваченные корабли.
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