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Взрыв гранаты в Киеве: начальник полиции раскрыл личности погибших

Взрыв гранаты в Киеве: начальник полиции раскрыл личности погибших
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии.

По предварительной информации, в киевском общежитии на улице Карла Маркса в субботу вечером взорвалась граната.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а второй – на стройке. По этому факту будет открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)

Как сообщалось, около 21.00 16 ноября в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса (Деснянский район). В результате взрыва смертельные ранения получили два человека.

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Киев, Полиция, Взрыв, Столица, Общежитие, Нацполиция.
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