В столичном общежитии прогремел взрыв: два человека погибло

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибло два человека.
Об этом в Facebook сообщает Полиция Киева
«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», - говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.
Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.