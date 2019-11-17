В столичном общежитии прогремел взрыв: два человека погибло

Новости Украины:В результате сильного взрыва в Киеве погибли 2 человека.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибло два человека.

Об этом в Facebook сообщает Полиция Киева

«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.

Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.