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В столичном общежитии прогремел взрыв: два человека погибло

В столичном общежитии прогремел взрыв: два человека погибло
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В результате сильного взрыва в Киеве погибли 2 человека.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибло два человека.

Об этом в Facebook сообщает Полиция Киева

«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.

Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

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Киев, Полиция, Взрыв.
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