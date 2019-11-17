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Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)

Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:По данным полиции, в общежитии Киева взорвалась граната.

По предварительным данным, причиной гибели двух человек в столичном общежитии вечером 16 ноября стал взрыв гранаты.

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Киева.

«Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната», - отмечается в сообщении.

По словам Крищенко, личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а второй – на строительстве.

В столичном общежитии прогремел взрыв: два человека погибло

«По данному факту будет открыто производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - добавил генерал Крищенко.

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Киев, Полиция, Взрыв, Столица, Общежитие, Нацполиция.
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