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У Путина не исключают проведение "нормандского" саммита до конца года

У Путина не исключают проведение "нормандского" саммита до конца года
14:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться до конца этого года .

Саммит "Нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) будет проведен до конца этого года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году ", - сказал Ушаков в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "нормандской четверки" с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.

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Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: "Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года. "Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до (до конца года - ред.), потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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